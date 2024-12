Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Fiordaliso e chi sono i padri? Scopriamo di più su Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli

La cantanteha avuto due. Marina, classe 1956, è rimasta incinta del primoo quando era giovanissima: “Io non ho avuto un’adolescenza,diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni. Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Ilè nato a Milano il 10 febbraio 1972. Il brano “Il mio angelo”, scritto appositamente perda Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, è dedicato alo primogenito. Nel 2011è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna.