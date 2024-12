Calendario qualificazioni Uefa Mondiali 2026 | programma date e orari

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per leaidi calcio del, intra Stati Uniti, Messico e Canada. Sono stati sorteggiati i 12 gironi, che metteranno in palio altrettanti pass per la Coppa del Mondo in Nord America e decreteranno anche le seconde classificate, che insieme alle quattro squadre col miglior ranking nella Nations League prenderanno parte agli spareggi. Presente l’Italia, che spera di tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo l’assenza nelle ultime due edizioni e si affida al commissario tecnico Luciano Spalletti, bravo a risollevare il morale del gruppo dopo un deludente europeo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle partite delleeuropee ai.TUTTI I GIRONIL’comunicherà in seguito il, con i relativi edei match.