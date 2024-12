Anteprima24.it - Basket, Paperdi JuveCaserta: due trasferte all’orizzonte

Tempo di lettura: 3 minutiPrima di dueconsecutive per la2021: domani, sabato, palla a due alle ore 20,45, nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato di serie B nazionale, i bianconeri saranno ospiti della Virtus Cassino, che disputa le proprie gare interne al PalaBorrelli di Scauri. Ovviamente, l’obiettivo resta quello di cercare di conquistare la quinta vittoria consecutiva in modo da rafforzare ancor più quella posizione di centro classifica che i bianconeri hanno raggiunto in queste ultime settimane.Presentando il confronto con i laziali, coach Damiano Cagnazzo non nasconde che «sarà un’altra partita molto importante e molto difficile per noi. Andiamo a giocare contro una squadra composta da diversi giocatori giovani ma con alle spalle già esperienze importanti in questo campionato; una squadra con talento, e che può vantare fisicità, estro e punti nelle mani degli esterni, ma che ha riferimenti chiari nei propri giocatori interni».