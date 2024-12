Lanazione.it - Yuri Menicalli eletto nuovo presidente di Confartigianato Valdarno

Arezzo, 12 dicembre 2024 –è ildegli imprenditori di. Già attivamente impegnato nel direttivo provinciale dei Giovani Imprenditori,rappresenta una figura giovane e dinamica, pronta a guidare le 800 imprese della vallata in un periodo particolarmente complesso. “Sono davvero molto contento per la fiducia che mi è stata accordata dai miei colleghi - dice il neodi zona - in un periodo storico davvero complicato per la vallata. Ilè un motore produttivo significativo, con comparti di valore internazionale, ma è anche vero che stiamo affrontando una forte crisi, soprattutto nel settore della moda. Il nostro mandato sarà orientato fin da subito verso l’adozione di misure rapide ed efficaci a tutela del comparto”.