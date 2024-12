Ilrestodelcarlino.it - Tucson, stile fa rima con prestazioni

Arriva il momento dell’evoluzione per uno dei Suv più venduti sul mercato internazionale.è probabilmente il modello Hyundai che meglio si distingue per il nuovo audace look, quasi futuristico, in cui spicca la griglia frontale parametrica, che integra i fari a Led e conferisce al veicolo un’estetica unica. Le linee scolpite e i dettagli aerodinamici migliorano non solo il profilo estetico, ma anche l’efficienza del veicolo. All’interno, Hyundaioffre un ambiente spazioso e sofisticato, impreziosito da materiali di alta qualità. La tecnologia domina l’abitacolo con un display digitale completamente configurabile da 12,3” per il quadro strumenti e uno schermo centrale touch da 10,25”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I comandi sono intuitivi e minimalisti, grazie all'eliminazione di molti tasti fisici in favore di interfacce digitali.