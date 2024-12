thasup e Mara Sattei | arriva ‘Casa Gospel’ e due instore speciali per i fan

Leggi su Funweek.it

L’attesa è quasi finita: il 13 dicembre all’1:00 esce, infatti,, il primo joint album di. I due fratelli Mattei, tra i protagonisti più amati della scena musicale italiana, hanno scelto di celebrare l’evento con due appuntamenti unici per incontrare i fan e autografare le copie fisiche dell’album.14 dicembre, ore 12:00 – Mondadori Duomo, Milano15 dicembre, ore 15:00 – Discoteca Laziale, Romanasce come un progetto intimo e personale, un vero e proprio ritorno alle radici dei due artisti. Il titolo richiama le mura domestiche in cui sono cresciuti e il loro amore viscerale per la musica, condiviso sin dall’infanzia. L’album è il risultato di un bisogno profondo di raccontarsi e di farlo insieme, attraverso la musica che ha sempre rappresentato il cuore pulsante delle loro vite.