Tagliatore, l'eleganza della contemporaneità senza eccessi

Il nome del brandparte da molto lontano, le sue origini risalgono al 1940 in una piccola cittadinaPuglia esattamente a Martina Franca in provincia di Taranto, l’ispiratore fu il capostipitefamiglia Vito Lerario, un artigiano che tagliava e cuciva tomaie per calzature, Il brand fa parte“Confezioni Lerario” società nata nel 1982 da Franco il figlio di Vito e oggi gestita insieme ai suoi figli che sono la seconda generazione ad affrontare con professionalità ed entusiasmo l’avventura in questo segmento. Sarà nel 1999 che Pino Lerario figlio di Franco di professione designer decide di sfruttare al meglio l’eredità dell’azienda di famiglia, dando valore a tutto il background e il know-how sino allora acquisito, fondando il brand, un marchio nato per diffondere lo stile e il design attraverso giacche maschili e capispalla.