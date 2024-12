Ilrestodelcarlino.it - Sciopero a Bologna, i nuovi orari dei bus Tper di venerdì 13 dicembre

, 122024 – Lonazionale che,13, festa di Santa Lucia, coinvolgerà anche il settore dei trasporti, sarà di 24 ore. La conferma arriva dal Tar del Lazio, che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, per il settore del trasporto pubblico locale, limitava a 4 ore logenerale nazionale indetto da Usb. Le fasce di garanziae Ferrara) fa sapere che lodi 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Mentre, neglidi, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino disaranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, cono di partenza fino alle 8.