San Pietro conquista l’oro. E Maestri fa la gara perfetta

Si conclude con un bilancio estremamente egregio l’esperienza alla Ludec Cup per i due biancorossi Sebastiano Saned Enrico, talenti della squadra Under 15 di coach Menozzi. La manifestazione, in programma a Porcari, in provincia di Lucca, ha radunato i migliori 96 prospetti nazionali da cui usciranno i ragazzi che comporranno la futura nazionale di categoria. Per Sanil torneo è terminato con la medaglia d’oro al collo e un percorso netto del suo team Zone Press, allenato dall’ex play azzurro Luca Vitali, fratello di Michele, cestista della Unahotels. Nel girone eliminatorio, il lungo biancorosso ha segnato cinque punti di media mentre nella finalissima contro la squadra Alley Oop ha contributo all’hurrà del suo team, vittorioso per 97-105, con sette punti a referto.