Enac e Ita Airways hanno sviluppato la nuova edizione dellaBriefingcreata a sostegno dei passeggeri none ipo, con il patrocinio del ministero per le Disabilità. Ad applaudire la, tra gli altri, l’artista di fama mondiale, Andrea Bocelli: "Festeggio l’iniziativa di Enac che, dotando l’intera flotta diBriefingin carattere braille, ottempera alla virtuosa triade valoriale che persegue accessibilità, inclusione e sostenibilità". La nuova Briefing, disponibile entro il 2025 in italiano e inglese su tutti gli aeromobili della compagnia, fornisce informazioni di sicurezza per passeggeri nono ipo. Lainclude testi e colori in braille e figure 3D.