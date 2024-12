Restituite la maglia Amici 24 decisione estrema di Maria De Filippi | 3 allievi nei guai

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nervi tesi e tensione ad24, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di oggi (che in tv sarà trasmessa domenica) non lascia presagire nulla di buono per alcuniai quali sarà ritirata la. La settimana che si sta per chiudere è stata molto caotica nella scuola segnata dalle liti tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Liti che potrebbero avere presto un epilogo. Intanto l’ex allieva Rebecca ha raccontato cosa succede nella scuola.>> “Davvero te l’hanno detto?!”. Grande Fratello, Alfonso canta e gli altri scioccati: nessuno doveva saperlo“Ci alzavamo presto adper fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo 6 ore toste, lavorare con i professionisti era una figata pazzesca, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli”.