Sport.quotidiano.net - Qui Modena Il big match sognando la svolta

Se guardassimo alle mere statistiche, beh, ilarriva per l’ennesima volta al derby del Secchia non certamente ben visto dalla storia. Inutile ricordare cosa rappresenti la trasferta di Reggio Emilia per i colori canarini. Probabilmente, anche se guardassimo a quanto accaduto fin qui, anche dal punto di vista dell’attualità la squadra di Viali ha un mezzo piede avanti rispetto a quella di Mandelli ma è tutto dettato dai risultati dell’ultima giornata di campionato. Ad ogni modo, il cammino dello conosciamo bene e può essere definito piuttosto tortuoso. Appena 3 vittorie su 16 gare giocate, poi 8 pareggi e 5 sconfitte. La difesa è stata per larghi tratti tra le peggiori ma la cura Mandelli è riuscita a migliorare quello che era un punto debole (se non il punto debole) della gestione Bisoli.