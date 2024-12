Tuttivip.it - “Però arrivare a tanto no”. Grande Fratello, Federica choc: fa sparlare di sé dopo l’uscita. “Fine”

Petagna ha lasciato definitivamente l’edizione attuale delessere stata eliminata durante la diciassettesima puntata, trasmessa il 9 dicembre 2024 su Canale 5. L’esperienza dell’ex gieffina nella casa è stata caratterizzata sin da subito da un intricato triangolo sentimentale, sviluppatosil’ingresso di Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Durante il reality,ha vissuto momenti di crisi e confusione, culminati in un bacio appassionato con la sua ex fidanzata, salvo poi confermare che la loro storia era ormai conclusa.aver chiarito i propri sentimenti,ha ritrovato un equilibrio con Stefano Tediosi, ma molti spettatori hanno ritenuto che, risolto il triangolo amoroso, la sua presenza nel reality non offrisse più dinamiche interessanti.