Tpi.it - Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21,40 su Italia 1 va in ondadel 2020 diretto da Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È la decima pellicola interpretata dal trio comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tre padri di famiglia residenti a Milano, molto diversi tra di loro: Aldo è apparentemente un fannullone ipocondriaco sempre a casa dal lavoro per malattia, ha tre figli (di cui il più grande, Salvo, è stato da poco processato dal tribunale dei minori per aver commesso un furto di un motorino) ed un cane di nome Brian ed è sposato con Carmen, talmente innamorata di lui da passare sopra ai suoi difetti; Giovanni ha una moglie, Paola, e una figlia adolescente, Alessia, entrambe portate allo sfinimento dal suo carattere esageratamente pignolo, critico e noioso, ed è il proprietario dello Storti & figli, un negozio di accessori per calzature ereditato dai suoi familiari; Giacomo è un dentista dirispetto, totalmente dedito al lavoro, sposato con Barbara e con un figliastro di 12 anni, Ludovico, figlio di Barbara e del suo precedente compagno.