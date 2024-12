Neolaureati stem | l’equilibrio tra vita e lavoro fondamentale nella scelta dell’azienda Sondaggio di Sopra Steria

Leggi su Ildenaro.it

In Italia, per il 45% deiin disciplinetraprivata e professionale è al primo posto tra i fattori che guidano ladell’ambiente di, in tal senso, è lo smart working che per l’89% dei giovani risulta indispensabiledella professione ideale. La situazione è diversa in altri Paesi europei, dove il principale fattore che guida le nuove generazioni nell’ingresso nel mercato delsono le condizioni salariali come, per esempio, nel caso della Francia (61%), Spagna (49%), Inghilterra (48%) e Italia (41%). Al secondo posto, per quanto riguarda Francia e Germania, si trova il bilanciamento traprivata e, mentre al terzo posto, in Inghilterra e Italia, ci sono le opportunità di carriera.È quanto emerge dalcondotto da, fra i maggiori player tecnologici in Europa, dal titolo: “Global perspectives: Which expectations on the job market”, e realizzato in collaborazione con Discurv.