Primacampania.it - “Napoli tre punti e a capo”: la Nuova Orchestra Italiana e Gino Rivieccio al Teatro Troisi

– Continua la stagione deldove dal 12 al 15 e dal 20 al 22 dicembre 2024, arriva la(NOI) con lo spettacolo “tree a”. Con la partecipazione dell’attore, il concerto, dopo il successo della passata stagione, torna nello spazio di via Leopardi diretto e gestito da Pino Oliva, proponendo buona parte del nucleo originario dell’che, con il suo fondatore Renzo Arbore, ha conquistato il mondo intero. La formazione in scena alè quella storica, nata agli inizi degli anni Novanta. Per il pubblico, l’appassionato canto di Gianni Conte, voce leader del gruppo, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, la direzionele, il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti,i festosi mandolini e le voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia.