Sport.quotidiano.net - Motta ritrova la Juve e Vlahovic, ma ora c’è il campionato: “Pareggiare è come perdere”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 12 dicembre 2024 –è possibile cambiare così? Unaa due facce, tra Lecce, Bologna e City. Con le prime due sciagurati pareggi, giocando peraltro male, con la miglior squadra d’Europa degli ultimi anni, seppur in crisi, una vittoria di grande prestigio e grande mentalità. Finanche adattandosi al gioco avversario per colpirne i punti deboli. Che sia un problema di mentalità? Forse. Thiagola suanella partita più difficile e lo fa in casa, in uno Stadium caldo e che dunque riassapora l’entusiasmo che si era spento sabato con il Bologna di Italiano, capace di dominare per larghi tratti e punito solo dall’episodio finale. Tutta lae il suo contrario in quattro giorni. Queste partite, si dice, si preparano da sole e forse risiede qui la spiegazione del problema: avere la mentalità da big anche in partite meno succulente.