Lapresse.it - Modena, infermiera indagata per omicidio: avrebbe iniettato aria in vena di una paziente

Leggi su Lapresse.it

Giovedì mattina aè stata eseguita l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare le professioni sanitarie per otto mesi nei confronti di unadi 49 anni impiegata in una Rsa della provincia modenese,pervolontario aggravato e falso. Secondo la denuncia presentata da una responsabile della struttura, il 31 maggio scorso la donna, utilizzando una siringa vuota,insufflato, a più riprese,nel midline collegato al braccio destro di una degente di 62 anni, affetta da sclerosi laterale amiotrofica e in regime di sedazione profonda con cure palliative, causandone, secondo l’ipotesi accusatoria, la morte. Ad averla notata sarebbero stati alcuni colleghi dell’, fanno sapere i carabinieri di, avviando il processo che ha portato alle indagini.