Lapresse.it - Milano, 16enne violentato e seviziato in cantina: fermati un uomo di 44 anni e un 14enne

Une filmato con il cellulare nella notte a. E’ una storia da ‘film dell’orrore’ quella su cui indagano la Procura e la Procura per i minorenni del capoluogo lombardo che hanno disposto martedì il fermo di indiziato di delitto nei confronti di undi 44e un adolescente di 14. Le accuseSono accusati di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo, rapina, lesioni e produzione di materiale pedopornografico per aver abusato,e filmato le violenze su unall’interno di un condominio popolare del quartiere Quarto Oggiaro di. Entrambi si trovano in carcere rispettivamente a San Vittore e il minore in stato di fermo al Beccaria in attesa della convalida da parte del gip.I fatti sarebbero avvenuti nella notte fra lunedì e martedì quando la vittima, con disabilità cognitiva e proveniente da una famiglia seguita dai servizi sociali del Comune di, sarebbe stata attirata–adescata, forse con un invito, nel palazzo dal