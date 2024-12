Cultweb.it - Memoria e muscoli sono legati tra loro? Sembra proprio di sì

Fare esercizio fisico non è solo un’abitudine salutare per il corpo, ma può anche migliorare le capacità cognitive, come la. Appena 30 minuti di attività fisica al giorno, come una passeggiata veloce o una pedalata, pospotenziare le prestazioni mentali non solo nel giorno stesso, ma anche in quello successivo. Questo effetto è stato osservato in uno studio inglese che ha coinvolto adulti dai 50 agli 83 anni.La ricerca, condotta dallo University College London e pubblicata nell’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ha coinvolto 76 adulti senza deficit cognitivi o demenza, che hanno indossato accelerometri per otto giorni per monitorare ilivelli di attività fisica e il sonno. Ogni giorno, i partecipanti hanno svolto semplici test cognitivi online per valutare, attenzione e velocità di elaborazione.