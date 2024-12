Oasport.it - Matteo Berrettini vince il premio Comeback Player of the Year dell’ATP, è il primo italiano a riceverlo

è stato nominatoof thedall’ATP. Il riconoscimento è stato dato al giocatore romano dai suoi stessi colleghi, dopo che la shortlist per lo stesso, con le annesse nomination (con all’interno Marin Cilic e Kei Nishikori) era stata determinata dall’International Tennis Writers’ Association (ITWA)., che aveva iniziato l’anno al numero 154 del mondo, lo ha concluso al numero 34, riuscendo nel frattempo a conquistare tre tornei, tutti a livello 250: Marrakech in primavera, poi a luglio Gstaad e Kitzbuehel, sempre sul rosso. Con questo si è portato a quota 10 trofei, che sono stati vicini a essere 11 con la finale disputata a Stoccarda.Queste le parole del capitolino all’ATP per commentare il riconoscimento: “Sono davvero molto felice dire ildiof the