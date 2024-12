Quotidiano.net - Mamma uccisa sulle strisce. Falciata dal tir per salvare i figli

e Marianna Vazzana Il sacrificio estremo di una madre che prima di morire travolta da un tir ha spinto via il passeggino con sopra i suoi due bimbi gemelli di un anno e mezzo, salvandoli. La fuga dell’investitore, che dopo aver preso in pieno la donna ha tirato dritto – dopo una prima frenata – continuando a lavorare come se nulla fosse. Per poi essere rintracciato, poco dopo, dalla polizia locale. Questo emerge dai primi rilievi sull’incidente mortale avvenuto ieri a Milano: altro sangue in strada. Una donnae tre feriti all’incrocio tra i viali Serra, Scarampo e De Gasperi, in zona Portello. La vittima si chiamava Rocio Espinoza Romero, aveva 34 anni ed era originaria del Perù. I suoi piccoli se la sono cavata con lievi escoriazioni. Trauma cranico per la madre di lei, di 59 anni, che era insieme allaa e ai nipotini.