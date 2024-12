Iltempo.it - Lo ammette pure Severgnini: "Sciopero politico", crolla il teorema

Leggi su Iltempo.it

Uno "molto, contro il governo", tanto che il ministro Matteo Salvini ha "buon gioco" ad accusare i sindacati di bloccare l'Italia per motivi ideologici. Senza contare che le motivazioni della mobilitazione di venerdì 13 dicembre appaiono fumose e "incomprensibili" a molti italiani che domani non troveranno bus e treni. A parlare è Beppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Insomma, loanche l'editorialista del Corriere della sera, solitamente non certo tenero con il governo o con Salvini. "Loè una sconfitta un po' per tutti, è un sacrificio per chi sciopera e per chi subisce lo", afferma, "quello di domani è unoanche molto, non sono gli operai che protestano contro un'azienda, è unocontro il governo e quindi il ministro di turno ha buon gioco a a provare a mettere l'opinione pubblica contro gli scioperanti, perché i disagi li subiscono i cittadini".