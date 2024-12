Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano gioie in casa, gara alle 12.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Sul fronte maschile, invece, il miglior tempo è stato firmato dall’austriaco Benjamin Karl (1:16.25), capace di precedere i sudcoreani Sangho Lee (1:16.78) e Sangkyum Kim (1:17.06). Maurizio Bormolini è ottimo quarto (1:17.07) e agli ottavi incrocerà Roland Fischnr (13mo, 1:17.63) in un derby italiano. Sarà derby agli ottavi anche tra Daniele Bagozza (ottavo, 1:17.47) e Mirko Felicetti (nono, 1.17.51). Aaron March è decimo (1:17.52) e incrocerà lo sloveno Tim Mastnak, mentre Edwin Coratti è sesto (1:17.23) ed è atteso dal bulgaro Tervel Zamfirov.11.40 La giapponese Tsubaki Miki ha firmato la miglior prestazione in qualifica (1:21.67), ma Elisa Caffont e Jasmin Coratti la tallonano: le azzurre sono rispettivamente seconda (1:22.36) e terza (1:22.