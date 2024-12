Oasport.it - LIVE Baskonia-Virtus Bologna 70-64, Eurolega basket in DIRETTA: i padroni di casa abbozzano la fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-72 Fino in fondo in penetrazione Clyburn.73-70 Altra tripla Rogkavoupoulous , incredibile.70-70 Vincitore a rimbalzo Shengelia.70-68 0/2 Moneke.Cambia la decisione del direttore di gara che concede due tiri liberi aidi.-3:15 Quinto fallo Hackett: termina qui la gara del numero 23. Fallo giudicato non in azione da tiro. Review in corso.TIME OUT70-68 -3:25 Penetrazione Cordinier, quarto punto di fila.70-66 Ribaltamento, tutto solo, fa +2 Cordinier in schiacciata.TIME OUT V.70-64 TRIPLA FOLLE da lontanissimo di Rogkavoupoulous. 13esimo punto per il greco.67-64 -6:24 1/2 Howard in lunetta.Scappa Howard, in ritardo Hackett che commette il quarto fallo. Tiri liberi.66-64 Hackett bene fino in fondo.TIME OUT TELEVISIVO66-62 Appoggio Diop che sta diventando un fattore.