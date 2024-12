Biccy.it - L’Anno Che Verrà: i cantanti presenti nello show Rai di capodanno

Leggi su Biccy.it

Se Mediaset ha nuovamente affidatoin Musica a Federica Panicucci, la Rai il mese scorso ha annunciato che dopo nove edizioni di Carlo Conti e altrettante di Amadeus, questa volta al timone dellodel 31 dicembre,Che, ci sarà Marco Liorni.“Dopo il grande successo di Crotone, quest’anno ad ospitare la trasmissione “che”, ricca di ospiti musicali e momenti di spettacolo, sarà il rinomato lungomare di Reggio di Calabria. – si legge in un comunicato stampa – La conduzione sarà affidata a Marco Liorni. L’evento, realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtu’ di un accordo con Rai Com, rappresenta uno dei tanti momenti di valorizzazione dell’intero territorio regionale, e si inserisce nel percorso avviato per promuovere in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Regione anche in altre trasmissioni Rai”.