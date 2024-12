Ilfattoquotidiano.it - La politica è una bizzarria che trasforma il senso comune in un nonsenso: ecco come

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di PaoloLaè unacheilin un non, così che possa apparire paradossalmente sensato solo se lo si affronta da un punto di vista politico.Paghiamo poco e precarizziamo al massimo la vita delle persone e là dove non cediamo al ricatto del lavoro povero, abbiamo bisogno di migranti di cui lamentarci perché ci rubano il lavoro, poi dopo che la maggior parte delle aziende agricole ha impiegato/sfruttato per anni lavoratori stranieri, glorifichiamo i prodotti italiani e il cibo della tradizione, prendendo in giro l’alimentazione dei paesi da cui essi provengono.Cancelliamo l’unico strumento di sostegno alla povertà e d’integrazione nel mondo del lavoro che c’è in tutta Europa, perché tronfi incompetenti pagati per stare in poltrona son turbati che venga disperso denaro pubblico verso chi sta sul divano.