Donnaup.it - La crostata di amaretti e marmellata: Ricetta Veloce e golosa!

Leggi su Donnaup.it

Ladi!Tuttavia ogni tanto si sente il bisogno di assaporare un gusto nuovo e sfizioso e che, soprattutto, non richieda molto tempo per la preparazione.Ladellaè perfetta per soddisfare questo particolare desiderio. Cominciamo subito a cucinare!Ladi!Per preparare il nostro dolce ci occorrono:300 gr di farina 00Mezzo cucchiaino di lievito in polvere per dolce100 gr di zucchero1 bustina di vanillina1 scorza grattugiata di limone200 gr didi amarena1 uovo80 gr di olio di semi di arachideSale1 tuorlo d’uovoLiquore amarettoIl peso degli ingredienti è calcolato per realizzare 6 porzioni.ProcedimentoPer prima cosa dobbiamo versare in una boule capiente un uovo, un tuorlo d’uovo, lo zucchero, l’olio e il sale per poi, con una forchetta, amalgamare completamente tutti gli ingredienti.