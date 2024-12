Agi.it - La Camera di Commercio lancia #regalatiRoma a sostegno dei negozi di quartiere

AGI - In vista delle festività natalizie torna nella capitale la campagnadelladidi Roma, per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di. L'iniziativa,ta nel 2022 e quest'anno è giunta alla sua terza edizione, vuol essere un invito a tutti a comprare nelle attività presenti nel loro, sulle strade in cui vivono. Insomma, nei cosiddetti"sotto casa". La Capitale ha una lunga tradizione di botteghe,e attività tramandate di generazione in generazione, in molti casi a conduzione familiare, che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell'acquisto migliore. Un'esperienza che si sta ricominciando ad apprezzare, riscoprendo nel rapporto umano e nell'alta qualità dei prodotti in vendita il vero valore aggiunto di ogni loro acquisto.