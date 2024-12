Lanotiziagiornale.it - La Bce taglia i tassi e per la prima volta abbandona la retorica delle restrizioni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La notizia non è tanto il taglio deidi 25 punti base, annunciato e praticamente certo, ma è contenuta in poche parole. Una semplice formula del comunicato della Bce nella quale emerge per laun cambio di passo, almeno dal punto di vista formale: “Il processo disinflazionistico è ben avviato”, scrive la Banca centrale europea.Sostituendo questa frase a quella finora utilizzata suirestrittivi. Insomma, l’epoca della politica monetaria restrittiva, iniziata con la crisi inflattiva, per l’Eurotower è quasi chiusa. La Bce hato per la quarta, da giugno, il costo del denaro. Anche stadi 25 punti base. Eppure questasi è anche discusso dell’ipotesi di un taglio da 50 punti base, come ha spiegato la presidente Christine Lagarde. Alla fine, però, la decisione è stata unanime, perché contro l’inflazione “non c’è ancora una vittoria”, sottolinea Lagarde, anche se “siamo sulla strada giusta”.