Morta sul greto del fiume i risultati degli esami per risolvere il giallo

Morta domenica 6 aprile sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, si aspettano ora i risultati degli esami tossicologici e istologici. Ci vorrà qualche giorno, tempi tecnici necessari al laboratorio per ricavare informazioni dai prelievi di sangue e dei tessuti della vittima. Si spera così di poter capire le ragioni che hanno portato la 44enne marocchina al decesso.E da lì si potrà poi dare un indirizzo alle indagini, che attualmente stanno procedendo in diverse direzioni. Resta fondamentale capire se la donna è deceduta per mano di qualcuno oppure per altri motivi. Il corpo non presentava ferite da taglio o da corpo contundente, nessun foro di proiettile, nessun segno che faccia pensare a uno strangolamento. Ma, secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita lunedì 7 aprile dall'anatomopatologo Luca Tajana su disposizione della procura, la 44enne non è Morta nemmeno a causa di un infarto o di un aneurisma, non si è suicidata, non si è gettata dal cavalcavia né quando era viva né dopo essere Morta.

