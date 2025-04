Ilrestodelcarlino.it - Art Bonus per restaurare il ’Giovanni Pascoli’

Il Comune restaura la nave ammiraglia del Museo della Marineria utilizzando l’Art. Lo ha annunciato ieri la giunta comunale, dopo aver approvato una delibera per promuovere una raccolta fondi attraverso questo strumento. Si interviene dunque sul trabaccolo da trasporto Giovanni Pascoli, la grande barca che nella disposizione della Sezione galleggiante del museo, è in testa ormeggiata vicino al Ponte del Gatto. L’Artin precedenza a Cesenatico era già stato utilizzato per due interventi nella biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio. Per la nave la spesa prevista è di 50mila euro ed i privati che decidessero di donare, possono usufruire dei vantaggi dell’Art, che prevede un credito di imposta pari al 65 percento dell’importo donato, come prevede la legge a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.