Ricette A devozione. Storie e tradizioni delle feste salentine” di Massimo Vaglio edito da Espera (cooperativa editoriale, editrice della rivista quiSalento). Il libro è una sorta di “a tavola con i santi”, un percorso attraverso le feste di comunità, grandi e piccole, e i tanti sapori (alcuni ormai dimenticati) che spesso le caratterizzavano, e le caratterizzano ancora, rappresentando un humus culturale, identitario e saporito. Un ricettario ricco di ingredienti, consigli, piatti, ma è soprattutto un gustoso compendio di Storie, leggende, tradizioni e folclore della gastronomia salentina e pugliese. Noinotizie.it - “Ricette a devozione. Storie e tradizioni delle feste salentine” Da oggi Leggi su Noinotizie.it Di seguito il comunicato:Da gennaio a dicembre, dal Brindisino al Tarantino fino al Capo di Leuca, di paese in paese, di festa in festa: a ogni santo un suo piatto. Da giovedì 10 aprile è disponibile in edicola e sullo shop online di quisalento.it “” di Massimo Vaglio edito da Espera (cooperativa editoriale, editrice della rivista quiSalento). Il libro è una sorta di “a tavola con i santi”, un percorso attraverso ledi comunità, grandi e piccole, e i tanti sapori (alcuni ormai dimenticati) che spesso le caratterizzavano, e le caratterizzano ancora, rappresentando un humus culturale, identitario e saporito. Un ricettario ricco di ingredienti, consigli, piatti, ma è soprattutto un gustoso compendio di, leggende,e folclore della gastronomia salentina e pugliese.

