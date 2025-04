Omicidio di Sara Centelleghe Badhan al pm | Quella sera avevo preso coca eroina e cortisone

sera in cui ha ucciso Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan, 20enne di origini indiane si era pesantemente drogato. Aveva assunto cocaina, eroina e cortisone ed era in cerca di marijuana per calmarsi. L’ha cercata in casa della 18enne, ma lei si è svegliata e lui l’ha colpita con “almeno 67 colpi di forbice”. L’indagato, interrogato dal pubblico ministero Gianpiero Golluccio in seguito alla chiusura delle indagini, ha confermato quanto aveva già dichiarato ai carabinieri il giorno del suo arresto, ammettendo le sue responsabilità.Il giovane, assistito dall’avvocato Roberto Grittini, è accusato di Omicidio volontario aggravato dall’avere commesso il fatto a scopo di rapina, dalla minorata difesa e dalla crudeltà e rischia l’ergastolo.Nel carcere di Pavia dove si trova detenuto, ha ripercorso quanto accaduto la notte del 26 ottobre 2024. Bergamonews.it - Omicidio di Sara Centelleghe, Badhan al pm: “Quella sera avevo preso coca, eroina e cortisone” Leggi su Bergamonews.it Costa Volpino. Lain cui ha ucciso, Jashandeep, 20enne di origini indiane si era pesantemente drogato. Aveva assuntoina,ed era in cerca di marijuana per calmarsi. L’ha cercata in casa della 18enne, ma lei si è svegliata e lui l’ha colpita con “almeno 67 colpi di forbice”. L’indagato, interrogato dal pubblico ministero Gianpiero Golluccio in seguito alla chiusura delle indagini, ha confermato quanto aveva già dichiarato ai carabinieri il giorno del suo arresto, ammettendo le sue responsabilità.Il giovane, assistito dall’avvocato Roberto Grittini, è accusato divolontario aggravato dall’avere commesso il fatto a scopo di rapina, dalla minorata difesa e dalla crudeltà e rischia l’ergastolo.Nel carcere di Pavia dove si trova detenuto, ha ripercorso quanto accaduto la notte del 26 ottobre 2024.

