Ecco la giornata dell’orientamento a Correggio Incontri e attività per gli studenti delle superiori

Cosa fare dopo le scuole superiori? Per avere le idee più chiare sulla scelta da affrontare, il Comune di Correggio, insieme agli istituti scolastici superiori del territorio locale, organizza la prima edizione della 'giornata dell'orientamento', un evento dedicato agli studenti delle classi quinte, un'occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro, delle professioni e della formazione post-diploma, per aiutare ogni studente a fare scelte consapevoli e informate sul proprio futuro. Domani mattina alla palestra Einaudi di via Campagnola, dalle 8,15 alle 14 gli studenti possono partecipare a Incontri e attività mirate. Durante la giornata i ragazzi avranno la possibilità di visitare liberamente i desk espositivi allestiti dai diversi enti presenti. Per rendere l'esperienza ancora più efficace, potranno partecipare a brevi Incontri di gruppo con i referenti delle realtà lavorative e formative coinvolte.

