Amica.it - Il blouson di pelle e la gonna floreale diventano una combo perfetta da sfoggiare in primavera

Leggi su Amica.it

Possono capi dall’allure rock e ribelle andare d’accordo con altri dallo stile etereo e ultra femminile? Non solo possono ma devono, se si vuole ottenere un outfit che sia tutt’altro che banale. Proprio come quello che mette insiemediromantica. Nella moda, si sa, gli opposti spesso si attraggono e danno vita a look molto interessanti, dotati di quella coolness che diventa fondamentale quando ci si vuole vestire con stile e secondo le tendenze.La, poi, con il suo meteo ancora non troppo caldo ma ormai mite, è la stagioneper sperimentare con sovrapposizioni, nuovi accostamenti e mix inediti. E il look di oggi ne è la conferma.Anche lo street style si è fatto conquistare dal fascino del gioco di opposti tradiromantica (foto Spotlight Launchmetrics).