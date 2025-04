Ilrestodelcarlino.it - Un tesoro in bilancio: "Utile per rifare le strade"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unin salute con un tesoretto di oltre 2 milioni di euro. Numeri per cui la Regina può davvero sorridere e in ragione dei quali ora possono partire decisamente le manutenzioni die marciapiedi. "Investiremo corposamente negli asfalti e nel rifacimento delle– conferma la volontà per il futuro della Regina la sindaca Franca Foronchi, che ha la delega anche al–: pensiamo fin dai prossimi mesi di investire circa 1,7 milioni di euro proprio nella ristrutturazione di asfalti,e marciapiedi. Sappiamo benissimo che la città ne ha bisogno e dunque faremo il possibile. Il buono stato del nostroè il frutto della gestione oculata e attenta che stiamo portando avanti da ormai tre anni. Abbiamo d’altronde tanti interventi in atto con risorse comunali ma anche con fondi extra comunali, derivanti ad esempio dal Pnrr, che abbiamo ottenuto grazie al grande lavoro di intercettazione compiuto e di partecipazione a bandi regionali ed europei da parte dei nostri uffici comunali.