Ovuli d’eroina in corpo In manette tre muli

pieni di droga, deglutiti e tenuti nascosti “dentro la pancia“ per il viaggio da Amsterdam a Milano. Speravano che lo stratagemma li avrebbe fatti passare inosservati, ma non è stato così per tre nigeriani di 34, 31 e 23 anni che sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Porta Magenta al terminal dei bus di Lampugnano. Ciascuno dei tre, come è stato accertato, aveva più o meno un chilo di eroina in, custodito dentro piùche erano stati lubrificati e ingoiati prima di partire dai Paesi Bassi verso l’Italia a bordo di un pullman. Lunedì mattina i tre sono approdati a Lampugnano e hanno subito attirato l’attenzione dei militari presenti, che in loro hanno notato un atteggiamento sospetto. Così li hanno fermati per un controllo. Dopo averli identificati e aver scoperto che avevano precedenti per droga, oltre a 900 euro in contanti, addosso, hanno deciso di andare avanti con gli approfondimenti, quindi i tre sono stati trasportati all’ospedale San Carlo e sottoposti a un esame medico.