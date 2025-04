Ilrestodelcarlino.it - Vita con Lloyd, giardino del tempo: "Io, tra Guareschi e Piero Chiara"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna, per la terza edizione, il festival delle parole Grisù 451 che, da oggi fino a domenica, porterà in città scrittori, giornalisti e musicisti, con lo scopo di esplorare la letteratura in ogni sua forma. Percorrerà parte di questo viaggio Simone Tempia, classe ’83, scrittore famoso per i personaggi di Sir. e il suo maggiordomo. Questa sera infatti, alle 21, sarà ospite al consorzio Factory Grisù, per presentare il suo nuovo libro "con, ildel". A che scrittore si sente affine? "A Giovannino. Hanno una semplicità a servizio della narrazione. A me piace scrivere cose semplici ma che dicano qualcosa". In che personaggio della letteratura si rispecchia? "Sono sicuramente un personaggio ottocentesco e problematico. Mi rivedo ne "L’idiota" di Dostoevskij, costantemente a disagio ma che, alla fine, riesce a vedere le cose per ciò che sono".