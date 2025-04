Noinotizie.it - Ginosa: contrasto all’abuso e al maltrattamento di minorenni, incontri "Rompiamo il silenzio"

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Si è svolto con grande partecipazione il primo incontro del percorso di formazione specialistica gratuito “Diritto all’infanzia. Ile alsulle persone minori di età”, promosso dal Centro Antiviolenzailin collaborazione con l’Ambito Territoriale di.L’incontro inaugurale, tenutosi stamattina 9 aprile, ha rappresentato l’avvio di un ciclo di formazione che si propone di rafforzare, sul territorio, le competenze degli operatori e delle operatrici impegnati nella prevenzione e nelalla violenza nei confronti dei/delle.Attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, il percorso – articolato in 7 moduli per un totale di 25 ore – mira a offrire strumenti teorici e operativi per la presa in carico di situazioni di violenza assistita e maltrattamenti, anche in ambito familiare, promuovendo l’attivazione efficace della rete dei servizi socio-sanitari, scolastici e giudiziari.