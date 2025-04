Ilrestodelcarlino.it - La coop Andria compie mezzo secolo: festa grande al teatro Asioli

Laerativadi Correggioildi vita. E per celebrare questo importate momento organizza un evento dal titolo "Il cammino si fa con l’andare", in programma domani, venerdì 11 aprile dalle 9,30 alle 12,30 aldi Correggio, per portare i cittadini a riflettere sul valore culturale, sociale e identitario del recupero urbano e dell’abitare. In questo incontro saranno presentate esperienze significative e approcci originali, a cui seguirà il confronto sul ruolo dellaerazione tra istituzioni, progettisti, abitanti e comunità nel creare luoghi ricchi di significato e interesse. Dopo i saluti del sindaco Fabio Testi, sono previsti gli interventi di Rossana Zaccaria (presidente nazionale LegaAbitanti), Luca Borghi (presidente di), Marcello Capucci (responsabile dell’Area territorio, città e paesaggio della Regione Emilia-Romagna) e Giulia Angelelli (responsabile dell’Area politiche per l’abitare della Regione).