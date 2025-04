Bergamonews.it - Nora e Riccardo, il ricordo dei compagni di squadra: “Sarete sempre nei nostri cuori”

Cavernago. Una semplice maglia bianca: sul retro il suo numero, il 57, e il suo nome, insieme a quello di tutte le compagne. Sono passati venti giorni dal tragico incidente stradale in cuiJawad ha perso la vita. Ladi pallavolo in cui giocava come palleggiatrice ha voluto ricordare la 19enne dedicandole una maglia indossata sul parquet del campo da gioco nella partita di martedì 8 aprile contro il Capriate.Era l’alba di sabato 22 marzo quando l‘Opel Corsa sulla quale viaggiavano quattro 19enni di Cavernago di ritorno da una serata alla discoteca Setai si è scontrata con un camion sulla Provinciale 498: uno schianto fatale anche perGualandris, all’ultimo anno del Majorana e parte della società di calcio del paese.amava la pallavolo e giocava nella formazione di 3ª divisione della Polisportiva Volley 2c di Cavernago.