L’aggressione di Turetta a Giulia Cecchettin durata 20 minuti | Ha avuto il tempo di percepire imminente morte

Turetta, "l'aggressione sia durata complessivamente circa 20 minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia Cecchettin ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte". Leggi su Fanpage.it Come hanno scritto i giudici della Corte d'Assise di Venezia nella sentenza di condanna all'ergastolo per Filippo, "l'aggressione siacomplessivamente circa 20, lasso didurante il qualehala possibilità dil'".

