Vinitaly | conclusa l’edizione 2025 la partecipazione della Puglia Oltre cento aziende

Puglia:Si è chiusa a Verona la 57esima edizione del Vinitaly, con la presenza di 106 aziende pugliesi e la proposta di una serie di attività di approfondimento tecnico e incontri istituzionali, coordinate dal Dipartimento Agricoltura insieme a Unioncamere Puglia, e con la collaborazione tra dipartimenti regionali al turismo e formazione."Questo Vinitaly ci ha dato uno spaccato della forma di investimento sulla qualità, sia nei processi di produzione attivati, grazie a scelte oculate di ricerca e sperimentazione, che nella formazione delle figure professionali e nelle attività di diversificazione legate al vino e a tutto l'ambito agroalimentare, pesca compresa – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura – tutti elementi utili per lo sviluppo futuro del comparto vitivinicolo, per guardare anche in maniera trasversale ad un'agricoltura che sostiene il turismo e che dia la spinta allo sviluppo economico e al benessere di tutti i pugliesi.

