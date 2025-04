Ilgiorno.it - Persi 70 milioni per la sanità. Il Pd: sistema da ricostruire

"Undadalle fondamenta". Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, commenta così lo stato dellain Lombardia, alla luce dell’arretramento della regione nella graduatoria ministeriale – quella liquidata dal governatore Attilio Fontana come "puttanata" – che porta in dote anche una perdita di 70di euro. Infatti, come riportato ieri su queste pagine, chi si piazza nelle prime cinque posizioni del monitoraggio ministeriale ha diritto a spartirsi una premialità che ammonta in totale a 200di euro e che per la Lombardia, alla luce dei suoi 10di abitanti, sarebbe valsa, per l’ appunto, 70di euro. Da qui le parole del capogruppo del Pd. "L’ennesima conferma – attacca Majorino – della gestione fallimentare della destra, che non trova di meglio che cercare di nasconderla addossando la colpa al Governo nazionale, nonostante questo sia amico, e si rifiuta di ammettere le proprie colpe.