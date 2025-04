Ilrestodelcarlino.it - A Incipit ci sono Papetti e un team restauratori

La storia dell’arte ha da sempre appassionato l’associazione Santa Croce per cui era inevitabile che se ne parlasse nella rassegna, curata dalla presidente Marisa Colibazzi con Giovanna Taffetani. Così, l’incontro di domani sera (ore 21,30, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare) sarà diverso dai soliti perchéstati invitati quattro autorevoli ospiti: Stefano(critico d’arte, docente di Museologia e Restauro all’Università di Camerino, direttore della civica Pinacoteca di Ascoli Piceno), Giuseppe Di Girolami (A.R.T. & Co. Srl, spin-off Università di Camerino), Serena Petrelli con Michele Aureli (ADiP Conservazione e Restauro opere d’arte). Si parlerà di restauro dal punto di vista storico, diagnostico fino al recupero vero e proprio delle opere d’arte, mostrando di volta in volta, le fasi di interventi eseguiti su una tavola di Carlo Crivelli, su un affresco di una chiesa terremotata a Pretare, e su un’opera contemporanea.