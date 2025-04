Ilfoglio.it - Tutte le frasi di Trump vere che sembrano scritte da un’AI impazzita

C’è una battuta che circola tra i giornalisti americani da qualche settimana: “non ha bisogno di un discorso, ha un algoritmo”. Sembra tutto generato da un’intelligenza artificiale addestrata su wrestling anni Ottanta, monologhi da bar e tweet di Elon Musk. E invece è la realtà. Il2025 è tornato piùiano che mai, e non fa sconti a nessuno. E ogni volta che apre bocca, consegna al mondo una nuova frase che sfida la grammatica, la logica e la diplomazia internazionale. L’ultima, e forse più iconica, è quella pronunciata davanti ai donatori del Partito Repubblicano a inizio aprile, mentre giustificava la sua nuova ondata di dazi: “Ora mi baciano tutti il culo. Tutti. Macron, Scholz, perfino Trudeau. Vogliono tutti i miei accordi. Prima mi prendevano in giro. Ora pagano.” Le risate in sala sono state nervose.