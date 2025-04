La corsa di Giacomo Una maratona per il Centro Verga

maratona dei 324 runner e 6 maratoneti che domenica hanno scelto di correre la Milano Marathon in favore della Fondazione Maria Letizia Verga e del progetto “GRANDE“: costruire a Monza la torre della ricerca, per riuscire a trovare soluzioni diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci per la cura di leucemie e linfomi infantili. Grande protagonista Giacomo Penno, in cura al Centro Verga, che è riuscito a correre tutti i 42 chilometri della maratona accompagnato da 32 volontari tra genitori, medici, personale e sostenitori del progetto Sport Therapy della Fondazione. Si sono alternati in otto staffette, sostenendo la sua carrozzina da gara. "A fine percorso ero stanchissimo, ma la consapevolezza di essere riuscito a raggiungere il mio obiettivo, tagliando il traguardo - dichiara Giacomo - mi ha ripagato da tutte le fatiche". Ilgiorno.it - La corsa di Giacomo. Una maratona per il Centro Verga Leggi su Ilgiorno.it Ha fruttato 45mila euro ladei 324 runner e 6 maratoneti che domenica hanno scelto di correre la Milano Marathon in favore della Fondazione Maria Letiziae del progetto “GRANDE“: costruire a Monza la torre della ricerca, per riuscire a trovare soluzioni diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci per la cura di leucemie e linfomi infantili. Grande protagonistaPenno, in cura al, che è riuscito a correre tutti i 42 chilometri dellaaccompagnato da 32 volontari tra genitori, medici, personale e sostenitori del progetto Sport Therapy della Fondazione. Si sono alternati in otto staffette, sostenendo la sua carrozzina da gara. "A fine percorso ero stanchissimo, ma la consapevolezza di essere riuscito a raggiungere il mio obiettivo, tagliando il traguardo - dichiara- mi ha ripagato da tutte le fatiche".

42 chilometri di speranza: la corsa di Giacomo e dei 324 cuori solidali. Milano Marathon: metro, bus, tram, tutte le deviazioni dei mezzi domenica 6 aprile. Domenica di corsa con la Maratonina di San Biagio. La maratona di Giacomo per sconfiggere le leucemie. Di corsa contro le leucemie infantili: Giacomo e la sua Joelette pronti alla sfida!. Risultati weekend: Curinga centro della corsa. Ne parlano su altre fonti

Il Centro Verga protagonista alla maratona - a partecipare alla maratona. Giacomo e Monica saranno i testimonial del Progetto “Grande” per costruire al Centro Verga una torre per la ricerca. Per sostenere il progetto ... (msn.com)

Tutte le 112 strade di Milano che verranno chiuse al traffico per la Maratona di Milano - Le prime strade chiuderanno al traffico a notte fonda, ma il blocco vero e proprio scatterà con l'inizio della gara e terminerà completamente alle 17 ... (milanotoday.it)

Maratona di Roma 2025: il percorso, le strade chiuse, i bus deviati. Tutte le informazioni - Domenica 16 marzo prenderà il via la Maratona di Roma. La corsa inserita negli eventi del ... L’arco della Musica e arriveranno in Centro fra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, Piazza ... (romatoday.it)