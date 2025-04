Taranto | pulizia delle condotte e delle gallerie fognarie lavori per dodici milioni di euro Acquedotto pugliese

Acquedotto pugliese:Sono partiti, con un cantiere in via Regina Elena nel centro cittadino, i lavori di pulizia delle condotte e delle gallerie fognarie di Taranto, per un importo complessivo di 12 mln di euro.“Prosegue l’attività intrapresa da Acquedotto pugliese per un servizio sempre più efficiente, che oltre al potenziamento e risanamento della rete idrica, prevede la pulizia radicale delle condotte fognarie per migliorare il deflusso dei reflui e scongiurare ogni rischio collegato alla proliferazione di insetti e ratti. Un intervento tanto più utile in vista della bella stagione, quando la città diventa meta preferita dei turisti”, spiega il consigliere di amministrazione di AQP, Lucio Lonoce.Diversi e complementari gli obiettivi da conseguire: la riduzione dell’intasamento delle tubazioni, evitando possibili sversamenti, il contrasto della proliferazione di blatte e ratti, la riduzione dei costi di sanificazione e deblattizzazione. Noinotizie.it - Taranto: pulizia delle condotte e delle gallerie fognarie, lavori per dodici milioni di euro Acquedotto pugliese Leggi su Noinotizie.it Di seguito un comunicato diffuso da:Sono partiti, con un cantiere in via Regina Elena nel centro cittadino, ididi, per un importo complessivo di 12 mln di.“Prosegue l’attività intrapresa daper un servizio sempre più efficiente, che oltre al potenziamento e risanamento della rete idrica, prevede laradicaleper migliorare il deflusso dei reflui e scongiurare ogni rischio collegato alla proliferazione di insetti e ratti. Un intervento tanto più utile in vista della bella stagione, quando la città diventa meta preferita dei turisti”, spiega il consigliere di amministrazione di AQP, Lucio Lonoce.Diversi e complementari gli obiettivi da conseguire: la riduzione dell’intasamentotubazioni, evitando possibili sversamenti, il contrasto della proliferazione di blatte e ratti, la riduzione dei costi di sanificazione e deblattizzazione.

Taranto: pulizia delle condotte e delle gallerie fognarie, lavori per dodici milioni di euro. Rete fognaria, al via i lavori di pulizia di Aqp a Taranto. Taranto, al via pulizia delle fogne: lavori da 12 milioni di euro. Napoli-Bari, giù l'ultimo pezzo per la galleria di Telese: verso collegamenti ferroviari in due ore e quaranta minuti. Poesia e musica: da oggi un festival a Martina Franca. Ne parlano su altre fonti

Taranto: pulizia delle condotte e delle gallerie fognarie, lavori per dodici milioni di euro Acquedotto pugliese - I lavori in corso a Taranto e in altri 9 comuni della provincia rientrano nel Piano di Risanamento Reti 4 avviato nei mesi scorsi da Acquedotto Pugliese. L’importo complessivo degli interventi ammonta ... (noinotizie.it)

Taranto, autospurghi sversano reflui nelle condotte AqP anziché nel depuratore: sequestri - TARANTO - Alle prime ore di questa mattina ... sul fenomeno delle immissioni illecite di reflui fognari nelle condotte di proprietà di AQP da parte di ditte operanti nel settore dell’autospurgo. (lagazzettadelmezzogiorno.it)