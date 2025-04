Ilgiorno.it - Cornaredo tecnologica. In arrivo un Data center nell’area ex Alemagna

Leggi su Ilgiorno.it

L’hinterland milanese e le ex aree industriali dismesse si confermano sede di grandi investimenti da parte dei colossi internazionali per la realizzazione di. Dopo Pregnana Milanese, dove tre operatori hanno manifestato il loro interesse sulle aree dell’ex Citroen, ex Cnh Iveco ed ex Olivetti Bull, anche aè stato manifestato interesse per l’area ex. La notizia circolava da qualche settimana ma ora è diventata ufficiale con la presentazione di una mozione da parte della lista "Il Colibrì - sinistra per" che chiede al Comune "di adottare soluzioni progettuali a basso impatto e misure di compensazione ambientali. E di favorire il coinvolgimento partecipativo dei residenti" per tutti iche in futuro si insedieranno a. Ladella seduta del consiglio comunale che dovrà affrontare il tema dell’insediamento delnon è ancora stata fissata, ma il dibattito tra favorevoli e contrari è già iniziato.